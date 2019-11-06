Пекин, , 05:20 — REGNUM Китай выпустил два набора памятных монет по случаю приближающегося года Крысы по Лунному календарю, сообщили в Китайской корпорации золотых монет (CGCI), сообщает агентство Синьхуа.

Памятные монеты будут идти как круглой, так и прямоугольной формы. Они будут продаваться как через интернет, так и в привычных магазинах у лицензированных CGCI продавцов по всей стране.

Прямоугольные монеты будут иметь форму популярного в Китае иероглифа «си» («xi»), который означает «благополучие, счастье, радость». Его часто можно увидеть на китайских свадьбах, где также он может иметь производную форму «шуан си» — двойное счастье. Также может выступать и в качестве китайской фамилии.

Кроме того, на прямоугольных монетах будут отчеканено изображение крысы и прочие украшения, символизирующие удачу. Набор прямоугольных монет состоит из 17 штук — шести золотых и одиннадцати серебряных Набор из круглых монет состоит из 10 штук — трех золотых, четырех серебряных и трех бронзовых. На лицевой части круглых монет также изображена крыса, китайский иероглиф «крыса» и цифры наступающего 2020 года.

Напомним, что 2020 год или год Крысы по Лунному календарю наступит 25 января 2020 года. По этому случаю CGCI также выпустила партию однограммовых золотых и серебряных слитков.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР выпустит граммовые золотые и серебряные слитки специально к году Крысы