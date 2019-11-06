Хэфэй, Китай, , 05:06 — REGNUM В столице китайской провинции Аньхой городе Хэфэй были приняты меры по усилению защиты десяти крупнейших болот близ пятого по величине в Китае пресноводного озера Чаоху, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Решение было одобрено городскими законодателями во имя обеспечения лучших законы мер по защиты экологии озера, которое расположено в юго-восточной части Хэфэя. В частности, теперь будет запрещена человеческая деятельность в указанных местах, включая рыбалку, рекультивацию земель и сброс мусора.

Кроме того, город также планирует восстановить сокращающиеся по площади водно-болотные угодья путем возврата под них сельскохозяйственных угодий и переселения местных жителей ряда конкретных районов. Вокруг озера Чаоху расположились 78 тыс. га болотистых угодий, что составляет 67% от их общего числа вокруг Хэфэя.

Отметим, что болота играют важную роль в очистке воды, борьбе с наводнениями и поддержании биологического разнообразия. В Китае насчитывается более 600 заповедников водно-болотных угодий и более 1000 национальных парков такой направленности.