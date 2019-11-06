Наньчан, Китай, , 04:56 — REGNUM Власти провинции Цзянси на востоке Китая вложили в общей сложности 796 млн юаней (около $113,3 млн) на борьбу с засухой, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает агентство Синьхуа.

В связи с затянувшейся жарой и нехваткой дождя более 4,87 млн человек по данным на начало октября пострадали от затяжной засухи в регионе. Всего 452,1 тыс. га посевных пострадали, порядка 82,1 тыс. га — полностью уничтожены.

В настоящее время порядка 2,25 млн человек принимают участие в борьбе с засухой. Провинция также установила насосы и возвела сооружения для обеспечения доступа населения и домашнего скота к питьевой воде, помогая сократить экономические потери почти на 2 млрд юаней. При этом, по прогнозам метеорологов, засуха продолжится весь ноябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов КНР выделило 100 млн юаней на борьбу с засухой в пяти регионах в центральной и юго-западной части Поднебесной, включая провинции Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань и Чунцин.

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