Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Сбор данных интернет-компаниями о гражданах необходимо поставить под контроль специального органа, убеждены представители Демократической партии США, выдвинувшие соответствующую инициативу. Об этом 6 ноября пишет газета The Wall Street Journal.

Анна Эшу и Зои Лофгрен, представляющие в нижней палате Конгресса США Калифорнию, подготовили законопроект о создании регулятора, который сможет вырабатывать нормы в сфере защиты личной информации в интернете. По их мнению, такой орган сам должен находиться под контролем американцев.

Вместе с тем, отмечает издание, инициатива вряд ли получит одобрение в Конгрессе, поскольку республиканцы, вероятно, выступят против создания нового регулятора.

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