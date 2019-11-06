Пекин, , 04:48 — REGNUM Министерство финансов КНР выделило 100 млн юаней (около $14,2 млн) на борьбу с засухой в пяти регионах центральной и юго-западной части страны уровня провинции, сообщает агентство Синьхуа.

В связи с высокими температурами, а также нехваткой осадков, продолжается засуха в районах вдоль реки Янцзы, включая те, что расположились в провинциях Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань и Чунцин. В середине сентября уровень воды в озерах Дунтинху и Поянху составил 4,8 метров и 5,7 метров соответственно, что ниже средней нормы за последние семь лет с 2012 года. Выделенные деньги пойдут на улучшение условий жизни местных жителей, которые сильно пострадали от затянувшейся засухи.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Аньхой на востоке Китая зафиксирована самая суровая за 50 лет засуха. С августа по конец октября здесь выпало всего 83,9 мм осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Аньхой лютует самая страшная за 50 лет засуха