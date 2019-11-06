Красноярск, , 04:40 — REGNUM Тендер на услуги по изучению протестного потенциала молодежи объявило Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Об этом 5 ноября сообщает РБК.

В рамках исследования, респондентами которого станут студенты красноярских вузов, планируется оценить общественно-политические взгляды молодых людей и выяснить причины появления протестных настроений.

Также будут изучаться источники, из которых молодёжь узнаёт о намечаемых протестных акциях и их организаторах, средства массовой информации, участвующие в «формировании протестных настроений».

На сайте госзакупок указано, что контракт на исследование на сумму 760 тыс. рублей заключён с ООО Научно-технический центр «Перспектива». Опрос планируется провести до конца 2019 года.

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