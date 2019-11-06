Владивосток, , 04:31 — REGNUM «Паллада» примет участие в кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На борту «Паллады», как указано на сайте кругосветки, находятся 100 курсантов из Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного мореходного училища, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и юнги. Позже к нему присоединятся барк «Седов» из Кронштадта и барк «Крузенштерн» из Калининграда. Экспедиция парусников Росрыболовства, посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общая продолжительность путешествия составит 222 дня. Из них 195 дней «Паллада» проведет в море. Кульминацией похода станет встреча трех парусников в самой южной части Атлантического океана, где они совершат совместное маневрирование и примут участие в 200-мильной регате. Возвращение во Владивосток запланировано на 9 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, парусники «Крузенштерн» и «Седов» подготовят к выходу в море к концу ноября, когда для них начнётся участие в кругосветной регате.