Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 03:28 — REGNUM На Ямале глава Шурышкарского района Андрей Головин оштрафован за несвоевременный ответ СМИ на запрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуре ЯНАО.

Установлено, что главе Шурышкарского района 27 июня 2019 поступил запрос от одного из информационных агентств о предоставлении сведений о строительстве социально-значимых для населения района объектов. Ответ был отправлен в редакцию СМИ, но с опозданием.

Напомним, согласно закону «О средствах массовой информации» на органы местного самоуправления возложена обязанность предоставлять сведения о своей деятельности по запросам редакций в течение семи дней.

Суд оштрафовал главу района по ст.5.39 КоАП РФ («Несвоевременное предоставление предусмотренной федеральными законами информации») на пять тысяч рублей. Андрей Головин пытался оспорить данное решение в вышестоящей судебной инстанции. Однако и там ему не повезло — решение мирового суда осталось в силе.