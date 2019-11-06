Благовещенск, , 03:02 — REGNUM Усомнились в своём биологическом отцовстве и оспорили отцовство в суде 123 амурчанина только за последние три года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам начальника областного ЗАГС Натальи Томиловой, за три года было составлено 5 754 акта об установлении отцовства. Из них в 123 случаях мужчины подали заявление на оспаривание.

«Это говорит о безнравственности девушек. Я за то, чтобы у каждого ребенка был отец. Но записывается не биологический отец — ведь мы обязаны записать, если мужчина согласился, — а потом у него происходит осознание, что его обманули. Согласитесь, что 123 — это очень немаленькая цифра. А сколько еще отцов не стало оспаривать? Они пытаются быть хорошими отцами, имея в душе какое-то сомнение», — рассказала Наталья Томилова.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечаются случаи, когда мужчины оспаривают отцовство в отношении ребёнка: например, житель Марий-Эл полтора года платил алименты за чужого ребёнка, пока не провёл генетическую экспертизу.