Курган, , 02:18 — REGNUM Власти Кургана обязаны расселить аварийный дом по ул. Гагарина, 11 по решению городского суда. На муниципалитет возложена обязанность выкупить у собственников жилые помещения, квартиры социального найма изъять с предоставлением иного жилья, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Установлено, что постановлением администрации Кургана многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина, 11 признан аварийным и подлежащим сносу до августа 2019 года.

Сроки давно истекли, но жильцы дома так и не покинули квартиры. По результатам проверки прокурор направил в Курганский городской суд исковое заявление с требованиями признать бездействие горадминистрации незаконным. Власти Кургана обязали в судебном порядке расселить жильцов из «аварийки». Решение Курганского городского суда не вступило в законную силу.

Напомним, до по ул. Гагарина, 11 печально прославился тем, что он буквально рушится. Власти Кургана в 2018 году предложили жильцам этой «аварийки» сдать детей в социальный приют, чтобы не подвергать жизни несовершеннолетних опасности.

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