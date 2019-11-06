Ростов-на-Дону, , 01:37 — REGNUM Учения по выполнению задач при возможным воздействии оружия массового поражения прошли в Волгоградской области. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

В ходе тренировок, в течение суток, более трёх тысяч военнослужащих округа отрабатывали боевые задачи в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

Тренировки включали освоение применения средств индивидуальной защиты и общевойскового защитного комплекта, преодоление «зараженных» участков местности. Подразделения отрабатывали применение приборов радиационной, химической и биологической разведки, применение дегазационных комплектов для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

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