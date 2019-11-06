Мехико, , 08:43 — REGNUM Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо выступил с поддержкой стратегии национальной безопасности, продвигаемой президентом Андресом Лопесом Обрадором, и заверил, что для Мексики проблема безопасности имеет краткосрочный характер. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Защищать достоинство и неприкосновенность личности, избегать применения насилия и кровопролития всеми возможными способами — вот приоритет стратегии безопасности нынешнего правительства», — обозначил Дурасо.

Министр отметил, что на данный момент происходит формирование и развёртывание всех элементов Национальной гвардии, при этом свои плоды уже приносят другие компоненты стратегии безопасности.

Напомним, в качестве основы стратегии внутренней безопасности Мексики президент Лопес Обрадор выделил искоренение экономических причин криминалитета и пресечение финансирования организованной преступности.