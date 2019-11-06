Тюмень, , 00:52 — REGNUM Тюменский памятник архитектуры «круглая баня» станет планетарием. Об этом заявил СМИ глава города Руслан Кухарук.

Договор аренды «Круглой бани» заключён с проектом «Планетарий № 1» из Санкт-Петербурга, сообщил Кухарук. Ранее руководитель проекта Евгений Гудов анонсировал, что разрабатывается объект в Тюмени, который будет реализован через три года.

Ранее «круглую баню» тюменские власти намеревались снести, но общественность не позволила случиться варварству. Затем здесь собирались сделать арт-территорию, звучало предложение восстановить первоначальное предназначение объекта и назвать «круглую баню» именем мэра Москвы, бывшего тюменского губернатора, Сергея Собянина.

«Круглая баня» была построена в Тюмени в начале 1930-х годов. Проект здания создал советский архитектор, теоретик, идеолог и лидер ленинградского конструктивизма Александр Никольский. Тюменская «круглая баня» стала уменьшенным подобием оригинального проекта, возведенного в Ленинграде в 1927—1930 годах.

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