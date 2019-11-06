Тюмень, , 00:20 — REGNUM В Тюмени 15% жилфонда не готово к зиме. Об этом заявил председатель комиссии городской думы по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук.

Паспорта готовности к отопительному сезону не получил 581 тюменский многоквартирный дом. Юрий Баранчук уточнил, что без паспортов готовности к зиме остались аварийные дома и те, где нет технической возможности провести промывку систем отопления.

По мнению депутатского корпуса Тюмени, отсутствие паспортов готовности у более 500 домов к осенне-зимнему периоду требует вмешательства и оценки в том числе и надзорных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Тюмени в 2019 году стартовал 23 сентября.

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