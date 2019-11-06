Лондон, , 00:08 — REGNUM Восьмидневную забастовку планируют провести в ноябре сотрудники 60 университетов в Великобритании. Об этом сказано в в сообщении британского профсоюза университетов и колледжей (University and College Union, UCU).

Сотрудники вузов и преподаватели собираются выразить протест против условий пенсионной программы и оплаты труда. Уже подготовлены два документа, один из которых связан с действующей пенсионной системой, а второй — с системой оплаты труда преподавателей, в том числе замещающих своих коллег. Как поясняют сотрудники вузов, возникшие проблемы нельзя решить иначе, чем через забастовку.

Руководитель профсоюза UCU Джо Грэди отметила, что если руководство университетов не начнёт диалог с преподавателями и сотрудниками вузов по поводу снижения зарплаты, роста пенсионных расходов и ухудшения условий труда, то первую волну забастовок можно будет ожидать в конце ноября.

Акции протеста назначены на период с 25 ноября по 4 декабря. К протестным акциям планируют присоединиться сотрудники и преподаватели 60 британских университетов, в том числе Кембриджский и Оксфордский университеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о забастовке бортпроводников и пилотов авиакомпании Ryanair в Лондоне, недовольных условиями оплаты и труда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии началась забастовка пилотов авиакомпании Ryanair