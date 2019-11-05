Страсбург, Франция, , 23:10 — REGNUM Ввести мораторий на смертную казнь призвал власти Белоруссии генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян. Заявление опубликовано 5 ноября на сайте ПАСЕ.

Корлэцян отметил, что европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни независимо от обстоятельств. В связи с этим Корлэцян призвал власти Белоруссии срочно ввести в стране мораторий на данный вид наказания, так как эта мера является единственным путём к улучшению отношений между Белоруссией и Советом Европы.

Докладчик ПАСЕ напомним, что последний смертный приговор в белоруссии был вынесен в октябре текущего года. Корлэцян пояснил, что данный факт вызывает огорчение, так как он показывает готовность белорусских властей и дальше применять смертную казнь, несмотря на сигналы противников такой меры наказания.

Напомним, в 1992 году ПАСЕ предоставила статус специально приглашенного Верховному Совету Белоруссии. После этого, в 1993 году Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Но в 1997 году Бюро ПАСЕ специальным решением приостановило действие статуса специально приглашённого для парламента Белоруссии и заявка рассмотрена не была. Как пояснили представители европейской организации, наличие смертной казни в Белоруссии является главным препятствием для восстановления в статусе специально приглашённого.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении смертного приговора судом в Белоруссии 47-летнему мужчине за убийство восьмимесячного ребёнка его знакомой.

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