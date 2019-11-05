Москва, , 22:01 — REGNUM Затонувшие 102 года назад 900 бутылок с алкоголем подняли со дна Балтийского моря, сообщает The Local.

Уточняется, что спиртное обнаружено дайверами из Исландии и Швеции. В бутылках оказался произведённый во Франции коньяк De Haartman & Co (более 600 бутылок), а также бенедиктинский ликёр (300).

Выяснилось, что бутылки были затоплены, поскольку шли в Россию из Франции как контрабанда. Затопить судно было решено, когда его остановила немецкая подводная лодка UC-58 в районе Аландских островов. Экипаж не пострадал.

Предположительно, коньяк и ликёр собирались доставить ко двору Николая II. Где в настоящее время находится груз, издание не уточнило.