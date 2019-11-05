Копенгаген, , 23:18 — REGNUM Правительство Дании заявило о готовности создать комиссию для расследования действий бывшего министра по делам иностранцев и интеграции Ингер Стойберг, которая подозревается в незаконном разделении семей беженцев.

Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп в связи с этим заявил, что правительство направит в Фолькетинг предложение образовать комиссию для расследования решения Стойберг о разделении вновь прибывших семей мигрантов при расселении последних в специальных учреждениях. Многие партии ждали начала работы комиссии: еще во время формирования правительства «красный блок» выдвинул это в качестве одного из требований к социал-демократам. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

В 2016 году Ингер Стойберг, будучи на посту министра по делам иностранцев и интеграции, сознательно дала (предположительно противоречащую закону) инструкцию миграционным центрам, согласно которой последние должны были расселять супругов из числа беженцев в том случае, если муж или жена были несовершеннолетними.