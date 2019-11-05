Киев, , 21:49 — REGNUM Госпогранслужба Украины на период с 7 по 15 ноября закрывает контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе с Крымом. Об этом сообщается на странице Азово-Черноморского регионального управления ведомства в Facebook.

Как уточняется, закрытие пункта необходимо в связи с «проведением представителями «Укрзализныци» строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на границе».

В указанный период на КПП не будет осуществляться оформления граждан. Контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» при этом продолжают работать в штатном режиме.