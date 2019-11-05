Копенгаген, , 23:14 — REGNUM Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп в письменном ответе правовому комитету Фолькетинга сообщил, что правительство планирует провести работу для того, чтобы выяснить, в какой степени социальные сети могут привлекаться к ответственности на территории Дании.

«Проблема ответственности социальных сетей за выкладываемый ими контент — очень сложный вопрос, и нам необходимо проверить, существуют ли в настоящее время в нашей системе механизмы привлечения сетей к юридической ответственности», — заявил глава датского ведомства. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Ранее в октябре 2019 года большинство партий «красного блока» заявили о готовности разработать законодательную базу для предоставления государству возможности подавать в суд на такие социальные сети, как Facebook, Instagram и YouTube за распространение незаконного контента. Представитель датских социалистов по правовым вопросам Карина Лорентцен в связи с этим отметила: «мы достигли уже той точки, где социальные сети должны нести ответственность за свои действия. Я обращала внимание на тот факт, что во многих государствах эту проблему уже решили, а значит это возможно и в Дании».