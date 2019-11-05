Бамако, , 23:24 — REGNUM После нападений в районах Буликесси, Мондоро и Инделимане, ставших причиной смерти десятков людей, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта впервые выступил с обращением к населению, в котором осудил лиц, причастных к совершенным преступлениям.

Ибрагим Бубакар Кейта Claude Truong-Ngoc

«Нападения в Инделимане, Буликесси, Мондоро и других районах являются отражением беспокойной ситуации, с которой сталкивается Мали. Мы находимся в состоянии войны», — заявил президент Мали.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на военный лагерь в Инделимане.

В результате кровопролитных нападений глава государств призвал к объединению войск: «В подобной ситуации, когда на карту поставлены стабильность и существование нашей страны, мы должны объединить нашу нацию и наши войска», — подчеркнул Бубакар Кейта.

В своём выступлении он также сообщил, что недавно провёл встречу с военным руководством страны. Он призвал их изменить свои стратегии по ведению борьбы с противником.

«Я предписал принять ряд решительных мер посредством использования новых методов, которые позволят нашим вооруженным силам уничтожить противника, где бы он них находился», — отметил он.

Ибрагим Бубакар Кейта добавил, что война с терроризмом — это война не только Мали или Сахельского региона, но и всех стран. «В условиях отсутствия безопасности по всему миру для того чтобы справиться с существующей ситуацией, решающее значение имеют совместные усилия. — считает президент. — Мы будем помнить малийских военнослужащих убитых в ходе конфликтов, мы также будем помнить и иностранных солдат, в частности французских, погибших при исполнении своих обязанностей в Мали».