Москва, , 21:26 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с представителями молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) прошла в тёплой и приятной атмосфере. Об этом 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказала зампред правления Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Екатерина Красикова.

На встрече Владимира Путина с представителями движения студенческих отрядов Kremlin.ru

«Встреча прошла в тёплой и приятной атмосфере. Много смеялись и шутили. Владимир Владимирович поздравил нас с юбилеем. Мы рассказали ему о том, как 25−27 октября в Москве прошёл наш слёт. Было шесть тысяч участников. Также было много вопросов от ребят, — сказала Красикова. — Я рассказала президенту о своей работе на полуострове Ямал, который является территорией Арктики, и рассказала, что мы также готовы ехать в Арктику. И Владимир Владимирович поддержал эту инициативу. Девчонки рассказали о том, как они работают проводниками в поездах дальнего следования, и о том, что они готовы работать бортпроводниками и проходить дополнительную подготовку».

Кроме того, Красикова рассказала о том, что президент распорядился проработать вопрос о выделении отдельного гранта на обучение 60 тысяч бойцов студенческих отрядов по специальностям «рабочий», «служащий», «вожатый» на бесплатной основе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент России Владимир Путин встретился с представителями молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО), объединяющей 240 тыс. человек.