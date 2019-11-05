Москва, 5 ноября 2019, 21:26 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с представителями молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) прошла в тёплой и приятной атмосфере. Об этом 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказала зампред правления Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Екатерина Красикова.
Кроме того, Красикова рассказала о том, что президент распорядился проработать вопрос о выделении отдельного гранта на обучение 60 тысяч бойцов студенческих отрядов по специальностям «рабочий», «служащий», «вожатый» на бесплатной основе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент России Владимир Путин встретился с представителями молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО), объединяющей 240 тыс. человек.