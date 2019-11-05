Кигома, Танзания, , 23:15 — REGNUM Бурундийские беженцы, которым было представлено убежище в лагере Ндута на северо-западе Танзании, обратились с просьбой о помощи к ООН после решения правительства Танзании о запрете ведения какой-либо торговой деятельности внутри лагеря.

В минувшие выходные правительство Танзании приняло решение о закрытии рынка в лагере беженцев Ндута. Подобные рынки являются источником дохода для беженцев и помогают им удовлетворить свои мелкие потребности.

По словам беженцев, данная мера вынуждает их покинуть данный лагерь и вернуться на территорию Бурунди.

Управление ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что не получало никакой информации касательно упомянутой меры правительства Танзании.

На прошлой неделе УВКБ ООН опубликовало заявление, в котором обвинило правительство Танзании в принуждении бурундийских беженцев покинуть страну.

В настоящее время более 200 000 беженцев из Бурунди проживают в лагерях Ньяругусу, Ндута и Мтендели, находящихся в танзанийской области Кигома.