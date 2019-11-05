Тель-Авив, Израиль, , 21:14 — REGNUM Петиция против экстрадиции в США из Израиля гражданина РФ Алексея Буркова отозвана, передаёт 5 ноября радио Kan.

Петицию отозвали её инициаторы — родственники Наамы Иссахар, которая осуждена в России за контрабанду наркотиков. Это сделано для того, чтобы помочь освобождению Иссахар в России.

Как пояснила Яффа Иссахар, мать осуждённой в РФ Наамы Иссахар, она отзывает петицию, чтобы из её дочь не стала заложницей ситуации и «инструментом для российского хакера и стоящих за ним людей».

Напомним, ранее Яффа Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля. В обращении она выступала против экстрадиции в США Буркова, находящегося в израильской тюрьме.

Петиция была принята к рассмотрению, и экстрадиция Буркова была отложена до 12:00 (время местное) 3 ноября. Вашингтон настаивает на экстрадиции Буркова. В израильской тюрьме он находится с 2015 года.

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