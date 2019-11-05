Москва, , 20:30 — REGNUM Следователи, приезжавшие с обыском к экс-главе СКР по Москве Александру Дрыманову, употребили его коньяк, заявил подследственный генерал-майор в суде, сообщает 5 ноября агентство «Москва».

Дрыманов "Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Поднявшись из подвала, они явно находились в состоянии опьянения, а затем нарисовали красной краской слово «вор» на моих воротах».

Напомним, Дрыманов, обвиняемый в получении крупных взяток, был задержан летом минувшего года. Обвинения в свой адрес Дрыманов отвергает.

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