Москва, 5 ноября 2019, 20:30 — REGNUM Следователи, приезжавшие с обыском к экс-главе СКР по Москве Александру Дрыманову, употребили его коньяк, заявил подследственный генерал-майор в суде, сообщает 5 ноября агентство «Москва».
Напомним, Дрыманов, обвиняемый в получении крупных взяток, был задержан летом минувшего года. Обвинения в свой адрес Дрыманов отвергает.
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