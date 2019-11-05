Плоцк, , 20:29 — REGNUM Двое полицейских, врач больницы и старший врач экипажа скорой помощи предстанут перед судом города Плоцк по обвинению в неоказании помощи, повлекшей смерть 19-летнего молодого человека, сообщает 5 ноября новостное агентство TVN 24.

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщают журналисты, по оценке прокуратуры, полицейские и врачи скорой помощи и больницы обвиняются в том, что не выполнили служебные обязанности.

Инцидент произошёл в 2017 году. Юноша вступил в драку и от удара в голову получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. Вызванные на место происшествия полицейские решили оправить его в вытрезвитель, вместо больницы, причём врачи скорой помощи согласились с этим решением.

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