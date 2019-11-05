Москва, , 20:18 — REGNUM Водительское удостоверение экс-генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева будет выставлено на торгах. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

"Водительское удостоверение ААК № 000077 и талон предупреждений ААИ № 670 077. Естественно, на талоне отсутствуют дыры (нарушения у водителя). Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года — практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был «шуточный подарок» от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование. Вещи и документы стали достоянием рынка», — отмечается в сообщении.

Отмечается также, что «с молотка» уйдёт и талон предупреждений к удостоверению. Старт продаж намечен на 14 ноября. Начальная цена за лот составит 1,5 млн рублей.

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