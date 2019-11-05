Меймене, Афганистан, , 23:32 — REGNUM 4 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) заявил, что семьи жертв войны получили помощь от Министерства внутренних дел этой провинции.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», помощь получили по меньшей пере 800 семей, члены которых погибли в результате военных действий.

По словам официального представителя губернатора провинции Фарьяб, Министерство внутренних дел предоставило семьям жертв войны запас пшеницы.

Официальный представитель губернатора провинции Фарьяб отметил, что хотя эта помощь и может показаться достаточно скромной, необходимо создать условия для повышения уровня жизни этих семей, и эта помощь — крайне важный шаг в этом направлении.

Официальный представитель губернатора провинции Фарьяб также выразил надежду, что эта помощь окажет стимулирующее воздействие, и впоследствии эти семьи получат больше продовольственной и иной помощи от правительства и неправительственных организаций.