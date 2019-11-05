Санкт-Петербург, , 20:02 — REGNUM Владельцам комнат в петербургских коммунальных квартирах компенсируют нереализуемое право на налоговый вычет. О «юридической хитрости» рассказал председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, на эту тему поступало очень много обращений от петербуржцев и в Смольный, и в Заксобрание.

«В городе есть специфика: в Петербурге не регистрируются комнаты в качестве отдельных объектов недвижимости, а регистрируются как доли в общей собственности. Это не позволяет пользоваться горожанам налоговым вычетом от 10 кв. метров», — объяснил чиновник.

По поручению губернатора Александра Беглова комфин выработал совместно с ФНС юридическую конструкцию, которая позволит эту несправедливость ликвидировать.

Изменения будут внесены в петербургское законодательство — на реализацию поправок потребуется порядка 90 млн рублей в год.

«Мы придумали конструкцию, в рамках которой будет предоставляться льгота в виде уменьшения начисленной суммы налога на кадастровую стоимость 10 кв. метров», — сказал Корабельников. То есть, льготу петербуржцы получат не через вычет, а через уменьшение суммы налога.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Санкт-Петербурге планируется расселить более трех тысяч коммунальных квартир и предоставить их жильцам социальные выплаты на сумму 2,7 млрд рублей.

В 2018 году было расселено 3,7 тыс. коммунальных квартир, в настоящее время их количество составляет 69 тысяч. В коммуналках до сих пор проживает 229 тысяч семей, из них 81 тыс. семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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