Ивано-Франковск, Украина, , 19:57 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины торжественно открыли очередной памятник нацистским пособникам, добровольно вступавшим в СС, сообщил 5 ноября глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в соцсетях.

В городе Калуш прошла церемония открытия мемориальной доски в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиева.

Кроме того, что Палиев был одним из инициаторов создания этого соединения, он также исполнял обязанности адъютанта командира этой дивизии, «прославившейся» участием в мероприятиях по истреблению мирного населения оккупированных регионов СССР.

Стоит отметить, что это уже третий по счёту памятный знак в честь вышеуказанного существа.

Одна мемориальная табличка существует в его родном селе Перевозец Калушского района, вторая размещена на одной из улиц Львова.

Кроме того, в городе Калуш в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиева названа улица.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на Украине реабилитация нацистов и их пособников является государственной политикой. При этом символика Советского Союза и Красной армии запрещена.

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