Челябинск, 5 ноября 2019, 19:52 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин требует оказать слепому жителю Челябинска помощь в поисках работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель СКР обратил внимание на публикации в СМИ, из которых следовало, что массажист не может найти работу уже несколько лет. Работодатели отказываются брать его на работу, причём необоснованно. При этом гражданин является дипломированным массажистом.
Поручение Бастрыкина помочь мужчине адресовано руководству областного управления СКР. О реакции последнего пока неизвестно.