Варшава, , 19:43 — REGNUM Глава одного из районов Варшавы уличен в трате бюджетных средств, сообщает 5 ноября новостное агентство Gazeta Wyborcza.

Польское антикоррупционное бюро обнаружило новые факты касательно задержанного 30 октября бурмистра (главы) района Влохы города Варшавы Артура В. Он якобы израсходовал 25 тыс. злотых (соответствует 412,523 тыс. рублей) из муниципального бюджета на облагораживание террасы возле администрации района и на личного фотографа.

По информации Gazeta Wyborcza, Артур В. был избран бурмистром района Влохы от партии «Гражданская платформа» на последних выборах в местное самоуправление. Сразу же после вступления в должность он занялся облагораживанием террасы администрации района. Затем он нанял личного фотографа, чтобы тот фотографировал его в любой подходящий момент.

Напомним: его задержали 30 октября при получении взятки от бизнесмена в размере 200 тыс. злотых (3 300 188 рублей).

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