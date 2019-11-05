Сыктывкар, , 19:42 — REGNUM Детские сады Коми ждет масштабная проверка после смерти ребенка в одном из учреждений Ухты.

Детский сад congerdesign

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минобрнауки, специалисты ведомства выяснят, правильно ли исполняется законодательство по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников.

Напомним, 30 октября, около 15.00 в ухтинском детском саду во время тихого часа умерла пятилетняя девочка, предположительно, захлебнувшись рвотной массой. Следком сообщил, что причиной гибели ребенка стала вирусная инфекция.Возбужденоуголовное дело о халатности.