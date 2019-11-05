Абуджа, , 19:29 — REGNUM Полиция Нигерия освободила 259 пленников «исламской школы» в городе Ибадан на юге страны, 5 ноября передает агентство Reuters.

Заключенные, в том числе женщины и дети, содержались в тяжелых условиях. «Школьников» кормили один раз в день и избивали за провинности.

Под видом «исламских школ» в Нигерии часто замаскированы частные тюрьмы и исправительные учреждения, в которые жители Нигерии сдают своих нерадивых родственников для «перевоспитания».

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