Челябинск, , 19:25 — REGNUM В Челябинске 22-летний гражданин Казахстана отдан под суд за серию разбойных нападений. Ему вменяют грабёж и разбой, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что нападения казахстанец совершал в феврале-мае 2019 года. В магазине «Продукты» на улице Солнечной он похитил 20 тыс. рублей, а в конце апреля-начале мая обчистил три пункта микрозаймов на общую сумму 35 550 рублей.

После последнего преступления налётчик был пойман и полностью признал свою вину. Его дело рассмотрит Курчатовский райсуд.