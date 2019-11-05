Владикавказ, , 19:24 — REGNUM В Северной Осетии задержан житель Узбекистана, надругавшийся над малолетней девочкой. Происшествие произошло 28 октября в селении Октябрьское Пригородного района, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Насильник в утренние часы зашел в подъезд многоквартирного дома вслед за семилетним ребенком. Воспользовавшись беспомощным состоянием малолетней он совершил с ней действия сексуального характера и скрылся.

Сотрудники полиции разыскали подозреваемого в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Задержанного поместили под стражу. Ведется следствие.