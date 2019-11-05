Москва, , 19:24 — REGNUM Интернет-справочник «Википедию» пора заменить новой электронной «Большой российской энциклопедией», заявил 5 ноября президент РФ Владимир Путин.

«Лучше заменить её Большой российской новой энциклопедией в электронном виде», — отметил президент России.

«Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — сказал Владимир Путин в ходе заседания Совета по русскому языку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о планах создания российского аналога «Википедии» и финансировании этого проекта в рамках проекта закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Напомним, в Москве проходит заседание Совета по русскому языку при президенте РФ. В работе совета принимает участие Владимир Путин.

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