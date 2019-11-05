Екатеринбург, , 19:14 — REGNUM На Среднем Урале организовывают объединённое клинико-диагностическое пространство для врачей онкологов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте информполитики.

Система референсного центра интегрирует в себя деятельность нескольких онкоучреждений региона, в частности, областной онкодиспансер, Центр ядерной медицины и не только. Благодаря единой системе все врачи смогут получить доступ к базе файлов, где будут храниться данные о пациентах.

Во всех медучреждениях системы будет увеличено время работы диагностических отделений, также в онкоцентрах усилят работу новыми кадрами и оборудованием. Работу медиков постараются максимально автоматизировать.

Сейчас специалисты прорабатывают технические моменты по введению единой системы. Также ожидается, что в регионе в IV квартале 2021 года введут в эксплуатацию циклотронно-радиохимический комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также создают региональный центр лучевой терапии. Учреждение организуют на базе областного окнодиспансера.

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