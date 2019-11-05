Магас, , 19:11 — REGNUM Артист и ведущий Марк Богатырёв в минувшие выходные посетил Ингушетию, о чем свидетельствуют несколько фото в его Instagram. В одном из своих постов актёр охарактеризовал живописную природу Ингушетии «снежным ингушским восторгом». Исполнитель одной из главных ролей сериала «Кухня» во время своего путешествия по республике также побывал в ее столице — Магасе и в «Башне согласия».

В комментариях пользователи соцсети предположили, что Марк Богатырев приехал в регион вместе со съёмочной группой телеканала «Россия 1» для съёмок нового выпуска программы «По секрету всему свету», в которой актёр вместе с соведущей Ольгой Кузьминой каждую неделю рассказывают о самых ярких и удивительных местах нашей планеты.

https://www.instagram.com/p/B4W3Ts6F1du/

Многие комментаторы его поста в соцсети пригласили актёра посетить близлежащие республики — Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.