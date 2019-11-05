Москва, , 19:07 — REGNUM Преступники, расстрелявшие начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, сразу после совершения преступления добрались до аэропорта Внуково и спустя два часа выехали из России. Об этих подробностях пишет Life.ru.

По данным источника портала, машина MAZDA, на которой передвигались участники покушения на майора из Ингушетии, была куплена у сотрудника полиции всего за двое суток до преступления. За нее злоумышленники заплатили 250 тыс. рублей.

Полицейский рассказал, что покупатели приехали вдвоем на тёмном внедорожнике. Тот, что подходил в продавцу, скрывал свое лицо под маской, объяснив это тем, что простудился.

Как сообщало ИА REGNUM, главный борец с экстремизмом в Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве. Неизвестный не менее 10 раз выстрелил в него и его брата из пистолета.

Одной из версий причин убийства называют профессиональную деятельность начальника ЦПЭ. Ибрагим Эльджаркиев в должности главы центра «Э» работал с 2016 года. Начальство высоко ценило его вклад в борьбу с экстремизмом, он был представлен досрочно к очередному званию подполковника, имел награды.

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