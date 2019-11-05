Магнитогорск, Челябинская область, , 18:59 — REGNUM В Магнитогорске победитель турнира по смешанным единоборствам и его предполагаемые подельники отданы под суд. Об этом сообщает пресс-служба областного челябинского управления СКР.

Всего в поле зрения следователей оказались шестеро граждан, из них трое несовершеннолетних. По версии следствия, они грабили жителей Магнитогорска и совершали на них разбойные нападения.

Группировка была создана осенью 2018 года. По данным СКР, её организовал профессиональный спортсмен Ярослав Морев. В ноябре 2018-го от действий участников группы пострадали пятеро местных жителей. Их избили и похитили личное имущество на общую сумму больше 100 тыс. рублей. Преступления совершались в условиях неочевидности. Потерпевшие были пьяными и не могли описать приметы нападавших. Всё это представляло сложность для следователей. Но в конце концов подозреваемые были задержаны.

Сейчас расследование дела окончено. Скоро обвиняемые предстанут перед судом.