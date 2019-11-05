Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM Уровень безработицы в Петербурге остается самым низким в России. Об этом сообщили на правительственном совещании в Смольном 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент уровень регистрируемой безработицы в Северной столице составляет 0,3−0,4% в зависимости от месяца. Сами себя безработными считают порядка 1,4% петербуржцев.

«Ситуация на рынке труда Петербурга предельно положительная и отличается от всех субъектов федерации в положительную сторону, за исключением Москвы», — заметил глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

В Петербурге имеются порядка 70 тыс. вакансий, не считая тех, что не опубликованы. В основном потребность наблюдается в обладателях рабочих специальностей.

Кроме того, в 2019 году в городе через переподготовку прошли, по предварительным данным, не менее 10 тыс. человек. Смольный ожидает, что в 2020 году этот показатель еще увеличится — примерно до 12−15 тыс. человек — за счет женщин в отпуске по уходу за детьми, предпенсионеров, а также в рамках национальных проектов. Целью является довести показатель до 50 тыс. человек в год.