Москва, , 18:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин напомнил о том, каким образом в прежние годы шла работа по поддержке языков. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания совета по русскому языку.

«И журналы издавались, был целый набор инструментов поддержки, нужно над этим поработать — может, программу сделать», — сказал Путин.

По его словам, сегодня идут тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, «какая ему оказывается или не оказывается поддержка»: «Мы обязательно по итогам обсуждения подготовим проекты поручений. Я уверен, что мы собрались не напрасно, и будет предпринята попытка исправить ситуацию и направить её в нужное русло».

Ранее глава государства заявил, что обучение детей только на одном языке в регионах является ограничением для них в будущем.

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