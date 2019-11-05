Сунжа, Ингушетия, , 18:39 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудницей администрации города Сунжа. 40-летняя чиновница подозревается в незаконном обогащении, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено следователями, 30 августа 2019 года работница администрации Сунжи внесла в повестку дня заседания городской комиссии вопрос об оказании материальной помощи своей знакомой. Предварительно женщины вступили в сговор.

Подозреваемая умышленно ввела в заблуждение членов комиссии, те приняли незаконное решение на основании документов, не соответствующих положению о предоставлении единовременной материальной помощи.

В итоге после получения положительного решения администрации деньги перешли в руки чиновницы.