Москва, , 18:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин уверен, что «Википедию» можно и нужно заменить Большой российской новой энциклопедией. Об этом он заявил в ходе заседания совета по русскому языку.

«По поводу «Википедии» уже говорили. Лучше заменить её Большой российской новой энциклопедией — по крайней мере, это будет хорошая информация в современной форме», — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что обучение детей только на одном языке в регионах является ограничением детей в будущем.

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