Екатеринбург, , 18:28 — REGNUM В Свердловской области продолжается работа по созданию регионального центра лучевой терапии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте информполитики.

В центре смогут проводить высокоточную лучевую терапию с помощью новейшего оборудования. Терапия действует прицельно на опухоль, при этом на здоровые ткани организма оказывается минимальное воздействие.

Учреждение организовывается в рамках государственно-частного партнёрства на базе существующего регионального окнодиспансера. В данный момент почти закончена подготовка помещений, где позже установят три линейных ускорителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава свердловского минздрава Андрей Цветков заявил, что в регионе не ждут уменьшения числа онкобольных. Во всём мире прирост заболевших раков составляет около 10% в год, сказал чиновник.

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