Москва, , 18:19 — REGNUM Определены финалисты всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Финалисты были определены при помощи онлайн-голосования. Участие в голосовании приняли около 30 тысяч человек.

В короткий список проекта «Героям — быть!» вошли 28 сотрудников различных промышленных российских предприятий, а также 5 благотворительных организаций и социальных фондов.

После народного голосования победителей номинаций будет определять жюри, в состав которого вошли телеведущий, радиоведущий, режиссёр, актер, сценарист, продюсер Михаил Довженко, заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов, депутат Государственной Думы РФ, федеральный координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, радиоведущий, «Радио 7 на 7 холмах» Филипп Смирнов, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров и другие.

Итоги будут подведены 3 декабря в ходе церемонии награждения.

В этом году победители будут выбраны в восьми основных номинациях: «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность, благотворительность), «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни), «Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды), «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа), «Яркий старт» (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства или научной деятельности), «Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения и рационализаторство). В номинации «Вирус добра» будет отмечена социальная организация или благотворительный фонд. А в номинации «Команда героев» — компания, реализующая инициативы в области корпоративной социальной ответственности.

«Героям — быть!» — Всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Он существует с 2015 года и уже охватил 65 регионов РФ. Его цели — поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.

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