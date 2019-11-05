Клин, Московская область, , 18:11 — REGNUM Клинский городской суд Московской области поставил точку в восьмилетней тяжбе между собственниками участков в ДНП «Лесное» и экс-главой профкома аппарата Госдумы Ольгой Троицкой, передает корреспондент ИА REGNUM.

В 2007 году профсоюз аппарата Госдумы договорился с тем руководством Московской области о выделении сотрудникам земельных участков под дачи не по рыночной, а по инвентаризационной цене. В Клинском районе Московской области у деревни Милухино, рядом с заповедником «Завидово» нашлось 60 гектаров за 709 тыс. рублей.

Троицкая (на тот момент замначальника отдела правовой и лингвистической экспертизы законопроектов по финансовому и банковскому законодательству), а также еще четыре человека учредили дачное партнерство «Лесное». Двести человек из аппарата Госдумы вступили в «Лесное», заплатив вступительный взнос в размере 50 тыс. рублей. На эти деньги у муниципальных властей был выкуплен участок в 60 га, его поделили на 227 маленьких участков по 18−25 соток и разобрали.

Теперь эти участки предстояло оформить в собственность. Но по уставу ДНП «Лесное» этим можно было заняться только после того, как общими усилиями будет создана инфраструктура нового дачного поселка: осушено болото, построена дорога, территория обнесена забором, проведены электричество и газ.

Вместе с тем с членов ДНП под разными предлогами стали собирать деньги, например, на инфраструктуру — по 450 тыс. рублей с каждого участка, то еще целевой взнос по 240 тыс. рублей и так далее. В итоге, на 2010 год, по подсчетам членов ДНП, уже должно было накопиться оболе 100 млн рублей.

В определенный момент аппарат потребовал отчета о балансе: сколько и на что потрачено собранных средств.

Клинский городской суд приговорил признать Троицкую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Троицкая обжаловала решение суда.