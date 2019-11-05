Новосибирск, , 18:08 — REGNUM Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал инцидент, произошедший во время чаепития в одной из школ Новосибирска.

Напомним, ранее мать ученицы одной из городских школ рассказала, что из-за того, что она не сдала деньги на мероприятие по причине отсутствия отчётности, член родительского комитета во время чаепития унизила и выгнала её восьмилетнюю дочь из класса.

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«Позиция министерства — однозначная. Я считаю, что конкретно в этом случае школе нужно быть активнее и проявлять свою позицию: это не означает, что кого-то нужно наказывать за эту ситуацию, но школе нужно не допускать таких ситуаций, — заявил Сергей Федорчук изданию «Сибкрай.ru». — Потому что какая-то сегрегация, конечно, неприемлема, недопустима, тем более по таким признакам, как сдали родители деньги — не сдали. Если мы проводим какое-то классное мероприятие совместное для всех детей, то здесь никакого разделения быть не должно. Но это сугубо моя позиция, по ситуации конкретной мы сможем сообщить чуть позже, когда на месте разберемся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ситуации сейчас разбирается и прокуратура — ведомство проверит соблюдение прав ребёнка на образование, законность сборов денежных средств с учеников и их родителей, а также даст оценку ответственным должностным лицам.