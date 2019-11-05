Москва, , 17:59 — REGNUM Менее трети 30% выпускников российских педагогических вузов приходят работать в школу после получения образования. Об этом 5 ноября сообщила министр просвещения Ольга Васильева на заседании совета при президенте России по русскому языку.

По её словам, до окончания педагогических вузов сегодня доходят лишь около 60% поступивших, а работать в школу идут 30% выпускников.

Как сообщила министр, в последние годы на бюджетные места в педагогические вузы принимается порядка 73 тысяч человек. В 2019 году прием по педагогическим специальностям был увеличен. В школах наблюдается нехватка преподавателей физики, информатики и английского языка.